Спорт 14 января 2023, 23:19 «Челси» заинтересовался украинским футболистом «Шахтера» Мудриком «Шахтер» подтвердил, что футболист Мудрик близок к переходу в «Челси» Публичное достояние

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Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский клуб «Челси», сообщила пресс-служба украинского клуба. Там добавили, что переговоры о трансфере провели в Польше.

Руководство «Челси» намерено перехватить украинского футболиста у «Арсенала», предложив 100 миллионов евро.

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«Президент „Шахтера“ Ринат Ахметов и совладелец „Челси“ Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в „Челси“. Стороны очень близки к трансферу футболиста в „Челси“», — сообщила пресс-служба «Шахтера» в Twitter.

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Полузащитнику 22 года, в текущем сезоне он принял участие в 18 матчах. В них Мудрик стал автором 10 голов и отдал восемь результативных передач. Футболист является чемпионом Украины сезона 2019–2020 годов и обладателем Суперкубка Украины 2021 года. Эксперты считают его перспективным игроком.

Ранее сообщалось, что получивший травму немецкий футболист Мануэль Нойер может завершить спортивную карьеру.