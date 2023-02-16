Спорт 16 февраля 2023, 18:02 «Челси» захотел купить Неймара у «ПСЖ»

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Руководство лондонского «Челси» намерено переманить к себе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, пишет сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, владелец «Челси» Тодд Боули обсуждал возможную покупку футболиста с представителем французской команды Нассером Аль-Хелаифи. Лондонский клуб готов выложить за бразильца 60 миллионов евро.

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В текущем сезоне Неймар отыграл за «ПСЖ» 28 матчей. Он забил 17 голов и отметился 16 результативными передачами.

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