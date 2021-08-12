«Челси» выиграли Суперкубок УЕФА во второй раз
Английский ФК «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА. Исход матча с испанцами решила серия пенальти, сообщил «Царьград».
Матч между «Челси» и «Вильярреалом» прошел на стадионе «Уиндзор Парк». Команды до последнего шли вровень. Основное время игры закончилось со счетом 1:1.
Дополнительное время не помогло, и счет остался прежним. А вот назначенная серия пенальти закончилась в пользу «Челси». Матч завершился со счетом 6:5.
Это уже вторая победа «Челси» в игре за Суперкубок УЕФА. Первая была в 1998 году.