«Челси» выиграли Суперкубок УЕФА во второй раз

Английский ФК «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА. Исход матча с испанцами решила серия пенальти, сообщил «Царьград».

Матч между «Челси» и «Вильярреалом» прошел на стадионе «Уиндзор Парк». Команды до последнего шли вровень. Основное время игры закончилось со счетом 1:1.

Дополнительное время не помогло, и счет остался прежним. А вот назначенная серия пенальти закончилась в пользу «Челси». Матч завершился со счетом 6:5.

Это уже вторая победа «Челси» в игре за Суперкубок УЕФА. Первая была в 1998 году.