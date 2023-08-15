Спорт 15 августа 2023, 07:46 «Челси» совершил самый дорогой трансфер в истории английского футбола The Sun: переход Кайседо в «Челси» стал самым дорогим в истории АПЛ РИА «Новости»

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Эквадорский полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо стал игроком «Челси». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

С 21-летним футболистом подписали восьмилетний контракт.

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«Я счастлив присоединиться к такому клубу, как „Челси“! С нетерпением жду, когда присоединюсь к своим новым партнерам», — сказал он.

По информации издания The Sun, сумма сделки составила порядка 115 миллионов фунтов стерлингов, что делает ее самой дорогой в истории английского футбола.

Таким образом, «Челси» побил собственный трансферный рекорд. В январе клуб купил полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 107 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Кайседо провел за «Брайтон» 37 матчей и забил один мяч. Кроме того, на его счету 33 матча и три гола в составе сборной Эквадора.