Спорт 22 ноября 2022, 22:01 «Челси» и футболист Арсен Захарян утвердили условия контракта

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Футбольный клуб «Челси» договорился об условиях контракта с полузащитником Арсеном Захаряном. Он перейдет в команду в 2023 году, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на журналиста телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Изначально трансфер спортсмена должен был состояться летом, но не удалось подписать контракт.

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Захарян сыграл в этом сезон 20 матчей за «Динамо». Ему удалось забить три гола и сделать шесть результативных передач.

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