11 января 2023, 19:08
«Челси» арендовал нападающего «Атлетико» Жоау Феликса
Футбольный клуб «Челси» объявил о переходе к себе нападающего испанского «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды. Об этом сообщило RT.
23-летний португалец останется в лондонском клубе до конца 2023 года. А его контракт с испанским «Атлетико» действителен до 2026 года.
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Феликс пришел играть за футбольный клуб Мадрида в 2019 году. В составе команды он принял участие в 129 матчах и забил 33 гола. Также на счету португальца 18 передач.
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