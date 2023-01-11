Спорт 11 января 2023, 19:08 «Челси» арендовал нападающего «Атлетико» Жоау Феликса

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Футбольный клуб «Челси» объявил о переходе к себе нападающего испанского «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды. Об этом сообщило RT.

23-летний португалец останется в лондонском клубе до конца 2023 года. А его контракт с испанским «Атлетико» действителен до 2026 года.

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Феликс пришел играть за футбольный клуб Мадрида в 2019 году. В составе команды он принял участие в 129 матчах и забил 33 гола. Также на счету португальца 18 передач.

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