«Человек с большим характером». Экс-тренер «Зенита» назвал причину отказа Дзюбы от игры в сборной

Футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт высказался по поводу отказа Артема Дзюбы принимать участие в октябрьских матчах национальной сборной по футболу. По его словам, спортсмен находится в хорошей форме, а его отказ, видимо, связан с принципиальной позицией.

«Судя по тому, как он провел последние игры, он как раз набрал оптимальную форму. И я в это верю, потому что я отношусь к нему с уважением. Считаю, что у него есть характер и у него есть возможности, чтобы выйти на другой уровень. И он, может быть, совершенно справедливо не вызывался на первые три матча, потому что в то время был не в очень хорошем состоянии», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что сейчас футболист вышел на хороший уровень. Это показывает и последняя игра в Казани, где спортсмену удалось забить два мяча. Раппопорт не исключает, что причиной отказа от игр в сборной могли послужить сложные отношения с Карпиным со времен работы в «Спартаке».

«Надо сказать, что он [Артем Дзюба] человек очень принципиальный. С большим таким характером. <…> Я думаю, что сегодня, все разговоры о том, что он не готов, не имеют места быть. Тут видимо другая причина. Видимо у него просто самолюбие заиграло. При всем уважении к Дзюбе, он не прав. Он играет не за Карпина, он играет не за „Зенит“, он играет за сборную России. Если Артем этого не понимает, то я не знаю… Я вижу его хорошее состояние на сегодняшний момент», — добавил футбольный эксперт.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался играть за сборную России по футболу. Его пригласили на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года, однако он отклонил предложение.