«Только такие люди и добиваются такого успеха, который был у Марадоны. Это человек, который прошел невероятный жизненный путь, спортивный путь», — заметил собеседник информагентства.

В свою очередь бывший голкипер советской сборной Ринат Дасаев, который встречался на поле с Диего Марадоной, поделился воспоминаниями об аргентинце.

«В свое время он был лучшим в мире футболистом. Да и как человек был хороший, веселый, отзывчивый. Может быть, он умер из-за последствия приема наркотиков, я не знаю», — предположил Дасаев.

Он напомнил, что играл с Марадоной в Великобритании и США, а также провел два товарищеских матча со сборной Аргентины, которые закончились с равным счетом.

Отмечается, что накануне дочь Марадоны рассказала о кончине отца. Футболист ушел из жизни на 61-м году после сердечного приступа. Месяц назад его положили в больницу и сделали операцию на мозге, которая прошла успешно.