Футболист признался, что ему очень тяжело представить московский клуб без Гинера, поскольку тот руководит клубом на протяжении 20 лет и делает это весьма успешно. Он напомнил о большом количестве трофеев, которые выиграли армейцы за это время.

«Это человек, который всегда поддерживает команду. Никогда не было конфликтов ни с одним игроком», — заметил 32-летний серб, добавив, что Гинер выполняет обещание, как гендиректор с главным тренером.

По его словам, при Гинере все в клубе делается по плану и работает как единый механизм.