Чехия обыграла Белоруссию на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии по хоккею обыграла белорусских спортсменов в матче группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Прошедшая в Риге встреча двух команд завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу чешской сборной. В составе победителей на 30-й минуте удалось отличиться Яну Коваржу. Также шайбы забросили Филип Задина (34-я минута) и Доминик Кубалик (62-я минута).

Последнему принадлежит решающая шайба, заброшенная в ворота соперника в овертайме. В команде проигравших отличились Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52).

Чехам впервые удалось победить на турнире и занять шестое место в группе А. На счету сборной два очка при одной победе и двух поражениях. Теперь команде предстоит 27 мая сыграть против Швеции. Сборная Белоруссии имеет четыре очка и четвертую строчку в группе. Спортсмены сразятся с соперниками из Великобритании 26 мая.

Ранее сборная России проиграла хоккеистам из Словакии со счетом 1:3. Такой результат матча стал первым поражением команды на турнире.