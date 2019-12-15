Чехам включили гимн Казахстана на хоккейном турнире в России
Путаница с гимном случилась перед матчем заключительного тура второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Чехам включили гимн Кахазстана Об этом сообщили на сайте организации. Болельщикам и спортсменом пришлось петь самим, без музыки.
Сборные Чехии и Швеции встретились в Ледовом дворце в Москве 15 декабря, в 14:00. Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана.
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«Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии, болельщикам чешской команды и мирового хоккея», — говорится в сообщении.
В итоге чешские болельщики исполнили гимн без музыкального сопровождения.
Российские спортсмены в этом турнире набрали два очка и занимают последнее место в таблице после второго тура. Первое место занимает команда Финляндии с четырьмя очками, у шведов и чехов — по три.