Чех из «Спартака» описал Россию тремя словами

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал описал Россию тремя главными словами. Сам Крал является гражданином Чехии.

«Большая, холодная, мощная», — заявил Алекс Крал в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом Чехию спортсмен охарактеризовал как дом с качественным уровнем жизни.

Алекс Крал играет за «Спартак» с 2019 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Это один из крупнейших трансферов в истории футбольной Чехии. Также в 2019 году Алекс Крал начал играть за национальную сборную своей страны. Сейчас полузащитнику 22 года.

Спортсмен часто делится фото и видео с тренировок в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в Россию направят 100 миллионов долларов за проведение Чемпионата мира по футболу. По слова президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, большая часть этих денег будет распределена между регионами. Там на средства FIFA построят объекты межсезонной инфраструктуры. Кроме того, будут построены малоформатные манежи.