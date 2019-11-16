  • «Чего такой серьезный?»: боец UFC спародировал Джокера на взвешивании

    16 ноября 2019, 11:47

    Дарья Бунякова

    Бразильский боец UFC в среднем весе Маркус Перес удивил поклонников на церемонии взвешивания перед поединком. Спортсмен явился в образе Джокера, подражая манерам киногероя. Как пишет издание MMA Junkie, боец подходил к подиуму в кофте с капюшоном.

    Когда он ее снял, то прикрывал лицо волосами, а после резко откинул голову назад и повернулся к публике. В этот момент зрители увидели раскрашенное под Джокера лицо, но спортсмен на этом не остановился. Он встал на весы, поклонился и начал изображать знаменитое жевание жвачки героем DC.

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    Видео с церемонии взвешивания опубликовали в Сети, подписав ролик: «Чего ты такой серьезный?». Именно этот вопрос задавал Джокер в фильме «Темный рыцарь».

    Маркус Перес 16 ноября выйдет на ринг вместе с бразильцем Веллингтоном Турманом. Поединок бойцов пройдет в Сан-Паулу в рамках турнира UFC Fight Night 164.

    Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля, а после выхода в прокат уже собрал приличную кассу и вошел в список лучших кинолент категории R.