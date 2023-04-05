05 апреля 2023, 14:26
Чеферина в отсутствие других кандидатов в третий раз избрали президентом УЕФА
Александера Чеферина в третий раз избрали президентом УЕФА
На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Лиссабоне избрали президента. Им третий раз подряд стал словенец Александер Чеферин, сообщили «Известия».
Голосование прошло 5 апреля. Никто кроме действующего президента УЕФА не выдвинул свою кандидатуру, и Александер Чеферин снова занял этот пост на ближайшие четыре года. Он возглавил УЕФА в 2016 году и стал седьмым президентом.
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«Для меня это очень много значит, это большая ответственность», — сказал словенец после объявления результатов голосования.
Александер Чеферин также является вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Обе федерации в 2022 году отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.
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