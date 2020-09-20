Чечун выиграл Московский марафон

Юрий Чечун победил на Московском марафоне, преодолев дистанцию в 42,2 километра. Он финишировал за два часа 16 минут и семь секунд.

Вторым прибежал Искандер Ядгаров, он отстал от лидера на девять секунд. Третье место занял Николай Волков, который уступил победителю две минуты и 14 секунд.

Среди женщин первой до финиша добралась Сардана Трофимова. Она побила собственный рекорд, установленный в 2018 году. Тогда она преодолела дистанцию за 02:28:31. Ее новый результат — 02:28.02.

Также среди лучших оказались Елизавета Ерохина и Ирина Сергеева. Они уступили лидеру семь минут и 13 секунд и 13 минут и 13 секунд соответственно.

Помимо дистанции в 42,2 километра, в рамках марафона проходил забег на 10 километров. Его выиграл Владимир Никитин, показавший время 28 минут и 22 секунды. Вторым финишировал Ринас Ахмадеев (29:01), а бронза — у Константина Плохотникова (29:18).

Среди женщин в лидеры выбилась Елена Коробкина, которая преодолела дистанцию за 31 минуту и 49 секунд. Вторая — Анастасия Александрова (32:39), а третья — Алла Сидорова (33:24).

Московский марафон проводится с 2013 года. В 2020-м пробежались около 25 тысяч человек.