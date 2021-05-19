Российские пловцы пришли первыми в эстафете вольным стилем на ЧЕ в Будапеште

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, российским пловцам досталось золото в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Об этом сообщил «Интерфакс».

В финале выступили россияне Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев. Они финишировали с результатом в три минуты минут и 10,41 секунды.

Второе место досталось сборной Великобритании, отставшей чуть более чем на секунду. Замкнули тройку призеров итальянцы, преодолевшие дистанцию за три минуты и 11,87 секунды.

Ранее призовые медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина завоевали россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Наши спортсмены получили золото и серебро.