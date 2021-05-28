Часть команд ЧМ по хоккею захотели снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией

Часть команд чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге, хотят снять свои государственные флаги в знак солидарности с Белоруссией. Об этом сообщил президент Федерации хоккея Латвии.

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис подчеркнул, что поддержка белорусской оппозиции — это нормальный политический жест, однако это никак не должно было быть связано с ЧМ по хоккею, сообщила латвийская телекомпания LSM. Как уточнило РИА «Новости», по мнению Калвитиса, политики явно используют спорт в своих целях, а переносить ответственность на спортсменов неправильно.

Флаг Белоруссии, как считает глава Федерации хоккея Латвии, можно было бы заменить не на официальной площадке чемпионата мира, а у здания Рижской думы.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее лично сняли государственный флаг Беларуси и заменили его на бело-красно-белый флаг. После этого мэр Риги в соцсетях сразу на трех языках — латышском, английском и белорусском — сообщил, что флаг оппозиции ему доверили «политические беженцы из республики». Это, по его словам, символизирует солидарность Риги с белорусским народом.

Сегодня стало известно о том, что Генпрокуратура Белоруссии после произошедшего на ЧМ возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды.