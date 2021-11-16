Швейцария обыграла Болгарию и вышла в финальную часть ЧМ-2022

Швейцарская сборная по футболу выиграла в матче с Болгарией и вышла в финал чемпионата мира-2022, который состоится в следующем году на территории Катара. За время игры швейцарские футболисты забили четыре безответных года.

Заключительная игра отборочного тура состоялась на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне. Авторами голов в ворота болгарской команды стали Ноа Окафор (48-я минута), Рубен Варгас (57), Седрик Иттен (72) и Ремо Фройлер (90+1).

Как подытожило издание «Советский спорт», таким образом Швейцария сумела выйти на первое место в группе С и набрать 18 очков в активе. Футболисты обеспечили себе путевку в финальную часть мирового первенства.

В это же время в Белфасте проходил параллельный матч группы С, в котором встретились национальные сборные Италии и Северной Ирландии. Им не удалось забить голы. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

В финал чемпионата мира вышла и сборная Англии. В последнем матче отборочного тура британцы смогли обыграть команду из Сан-Марино с разгромным счетом 10:0. Проигравшая команда отметилась лишь одним автоголом в свои ворота.