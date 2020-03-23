Чалова обвинили в обмане футбольного агента

По словам Орещука, он устал видеть в журналистских материалах «всякую фигню». Эксперт наконец-то решил раскрыть правду о сложившейся ситуации и о поведении футболиста с его коллегой.

«Чалов обманул своего агента Виктора Панченко и подписал договор с новым человеком… Теперь Федя просто на все забил и ждет журавля в небе. Ему пора браться за ум. С такой игрой его не купит даже „Халл“! Про „Челси“ и говорить смешно», — пояснил специалист.

Ранее руководство футбольного клуба ЦСКА отказалось продавать Федора Чалова в английскую команду «Кристал Пэлас». Сделка в 23 миллиона фунтов стерлингов не состоялась. Предложение из Великобритании стало вторым. Сумма первого достигала 14 миллионов фунтов стерлингов. Однако теперь повышать сумму за российского нападающего англичане не планируют.