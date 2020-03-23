    23 марта 2020, 14:10

    Чалова обвинили в обмане футбольного агента

    Ольга Ситникова

    Советский и российский нападающий и футбольный агент Роман Орещук опроверг многочисленные слухи из СМИ. По его словам, форвард московского ФК ЦСКА Федор Чалов нечестно поступил со своим агентом. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    По словам Орещука, он устал видеть в журналистских материалах «всякую фигню». Эксперт наконец-то решил раскрыть правду о сложившейся ситуации и о поведении футболиста с его коллегой.

    «Чалов обманул своего агента Виктора Панченко и подписал договор с новым человеком… Теперь Федя просто на все забил и ждет журавля в небе. Ему пора браться за ум. С такой игрой его не купит даже „Халл“! Про „Челси“ и говорить смешно», — пояснил специалист.

    Ранее руководство футбольного клуба ЦСКА отказалось продавать Федора Чалова в английскую команду «Кристал Пэлас». Сделка в 23 миллиона фунтов стерлингов не состоялась. Предложение из Великобритании стало вторым. Сумма первого достигала 14 миллионов фунтов стерлингов. Однако теперь повышать сумму за российского нападающего англичане не планируют.