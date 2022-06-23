CAS восстановил право россиян участвовать в выборах Международной федерации тяжелой атлетики

Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о запрете россиянам выставлять свои кандидатуру на выборах на руководящие органы организации назвали незаконным. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Апелляцию для обжалования подала Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР). Об этом говорится в официальном решении CAS.

В документе говорится, что IWF превысила свои полномочия отказав ФТАР от выдвижения кандидатов на выборах на руководящие должности. Суд отменил это решение и подчеркнул, что никаких оснований для дисквалификации россиян нет.

Как напомнило РИА «Новости», ранее на должность президента IWF, генерального секретаря и члена исполкома выставил свою кандидатуру глава ФТАР Максим Агапитов. Также в различные комитеты IWF баллотировались Александр Кишкин и Дмитрий Черногоров.

Зарегистрироваться в качестве кандидатов им не дали в конце прошлого года. В заявлении IWF говорилось, что решение приняли на основании допинговых нарушений со стороны российских спортсменов.

Выборы в руководящие органы IWF пройдут 25–26 июня.