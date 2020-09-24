CAS оправдал двух российских биатлонисток, но отклонил апелляцию Зайцевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал двух российских биатлонисток по делу о нарушении антидопинговых прав и частично удовлетворил апелляцию третей. Ранее им пожизненно запретили участвовать в Олимпийских играх.

Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Биатлонисток Яну Романову, Ольгу Вилухину и Ольгу Зайцеву в конце 2017 года обвинили в нарушении антидопинговых правил. За это спортсменок пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Кроме того, аннулировали их результаты на зимней на Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи.

Биатлонистки подали на это решение апелляции. В результате спортивный арбитражный суд полностью оправдал Яну Романову и Ольгу Вилухину. С них сняли пожизненный запрет на участие в Олимпиадах, а также восстановили награды, которые биатлонистки получили во время Игр в Сочи в 2014-м. Речь идет о серебряной медали, которую завоевала Вилухина в спринтерской гонке — Романова призовые места не занимала.

При этом суд удовлетворил апелляцию Ольги Зайцевой лишь частично. Со спортсменки сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх, но не восстановили награды, которые она получила в Сочи. В результате Россия потеряла серебряную медаль, которую спортсменка заработала в женской эстафете.