CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) дал сутки Международному олимпийскому комитету (МОК) на но, чтобы объяснить поддельные подписи на документах, которые составляли основу дела о допинге российских биатлонисток.
Об этом сообщил телеканал «НТВ» со ссылкой на судебные слушания в Лозанне, где рассматривают апелляцию российских спортсменок Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.
Оказалось, что документы, на которых строится все дело, содержали поддельные подписи. Это подтвердили специалисты из России и Великобритании. Предполагается, что это сделал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Теперь суд ожидает объяснений от МОК.
Биатлонистки были дисквалифицированы пожизненно еще в ноябре 2017 года. Их лишили серебряных медалей Олимпиады-2014 якобы из-за употребления допинга. Поводом стало заявление Родченкова, что многие спортсмены были вовлечены в программу систематического употребления допинга.