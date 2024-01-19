Спорт 19 января 2024, 14:33 Бывший защитник ЦСКА Жирков заявил, что пока не видит себя в роли тренера

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Российский футболист, бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков признался, что пока не представляет себя главным тренером клуба РПЛ. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По словам 40-летнего спортсмена, обучение для получения тренерской лицензии проходит для него тяжело.

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«Предложений по стажировкам не было, но я ездил в Тамбов. Если говорить о возможности стать главным тренером, то пока тяжеловато это представить», — признался Жирков.

Как сообщил RT, ранее Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, подмосковные «Химки», лондонский «Челси».