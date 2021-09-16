Бывший защитник ЦСКА присоединился к СКА

Бывший защитник московского ЦСКА Мэт Робинсон покинул клуб. Он перешел в состав СКА. Об этом сообщили IncNews.

Договор будет действовать в течение одного года. За «армейцев» 35-летний хоккеист выступал в течение последних четырех лет, с 2017-го по 2021-й год. В этом сезоне он провел 75 матчей. Спортсмену удалось набрать 27 очков.

Ранее «Динамо» в седьмой раз в истории стало победителем ежегодного предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею. На второй строчке оказался китайский «Куньлунь Ред Стар», на третьей — хабаровский «Амур».