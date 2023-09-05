Спорт 05 сентября 2023, 11:46 Бывший защитник ЦСКА Пономарев: у «Зенита» не самая сильная оборона

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Советский и российский футболист, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что у петербургского клуба «Зенит» далеко не самая сильная оборона. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, все команды-противники, которые наблюдали за игрой «Зенита», уже разобрались, как справляться с футболистами петербургского клуба.

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Пономарев отметил, что матч седьмого тура Российской премьер-лиги показал слабые места «Зенита». Главной из них является игра под плотной опекой, сообщил сайт kp.ru.