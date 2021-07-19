Бывший защитник НБА перешел в «Зенит»

Защитник из американской команды «Вашингтон Уизардс» Шабазз Напьер присоединился к баскетбольному клубу «Зенит». Клуб подписал контракт со спортсменом на один год. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на официальный сайт команды.

Спортсмен отлично зарекомендовал себя в предыдущих играх. В составе «Портленд Трейл Блейзерс» ему удалось набрать 32 очка. Играя за «Вашингтон Уизардс», спортсмен набирал по 11,6 очка и делал по 3,8 передачи в среднем за игру.

«Этим подписанием мы значительно увеличили потенциал нашей задней линии. Клуб и тренерский штаб приложат максимальные усилия для того, чтобы Шабазз как можно быстрее адаптировался к европейскому баскетболу и быту. Думаю, что в нашей команде на это не потребуется много времени», — заявил генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.