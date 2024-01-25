Спорт 25 января 2024, 16:25 Бывший защитник «Амкара» Андрей Придюк вновь присоединился к команде

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Пресс-служба футбольного клуба «Амкар Пермь» сообщила о возвращении в команду защитника Андрея Придюка. С начала лета прошлого года спортсмен выступал за «Уралец-ТС», написал сайт properm.ru.

За свою карьеру футболист успел побывать в составе ФК «Тамбова», «Чайки» и «Звезды». Он также сыграл четыре матча за юношескую сборную России до 19 лет.

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За пермский клуб «Амкар» Придюк выступал в сезоне 2022/23.