Бывший вратарь ЦСКА Новиков поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков в разговоре с «Газетой.ru» поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». По его мнению, у ЦСКА больше шансов на победу, чем у соперника.

Игра будет интересной, поскольку у обеих команд огромная мотивация одержать в ней победу, считает Новиков.

«Легкой прогулки точно не будет, потому что у „Спартака“ это последние шансы на трофей в сезоне. Но, мне кажется, у ЦСКА мотивации будет не меньше. Я смотрел последние матчи команд, армейцы выглядят командой более мобильной за счет игроков, которых они сейчас прикупили. Команда смотрится достойно. За счет индивидуальных действий, особенно впереди, у ЦСКА шансов побольше. Но спартаковцы будут биться, без вопросов», — сказал он.