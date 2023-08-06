Спорт 06 августа 2023, 14:39 Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин скончался от остановки сердца Скончался экс-голкипер российской сборной по футболу Вениамин Мандрыкин РИА «Новости»

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Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной РФ Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе столичной команды.

«Не стало Вениамина Мандрыкина. Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. <...> Покойся с миром, Веня», — отметили в ЦСКА.

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Футбольный клуб выразил соболезнования семье и близким экс-вратаря.

Причину смерти Мандрыкина рассказал изданию «ОсНова» его первый тренер Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт!» — пояснил Горохов.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП. В результате несчастного случая спортсмен сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Футболист прошел реабилитацию, но так и не смог самостоятельно передвигаться. В среду, 30 августа, ему могло исполниться 42 года.

Кроме ЦСКА, Мандрыкин выступал за владикавказскую «Аланию», томскую «Томь», «Ростов», «Спартак» из Нальчика и брянское «Динамо».

Спортсмен четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и Суперкубка страны.

В составе ЦСКА в сезоне-2004/05 он впервые за всю историю российского футбола победил в Кубке УЕФА. За сборную России голкипер играл дважды.