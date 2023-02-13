Спорт 13 февраля 2023, 17:43 Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов порекомендовал хавбеку Головину поменять лигу

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Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов обсудил с изданием Sport24 игру хавбека французского «Монако» Александра Головина.

По мнению Чепчугова, Головин вырос до уровня Английской Премьер-лиги и ему стоит перейти в другую команду.

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«Ему нужно сменить лигу! Знания английского Саша подтянул. Сейчас то самое время, когда нужно переходить в новую элиту», — цитирует Чепчугова РИА ФАН.

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В некоторых немецких СМИ появилась информация, что кандидатура Головина заинтересовала один из клубов Бундеслиги. Речь шла о дортмундской «Боруссии», боссы которой рассматривали вариант с возможностью подписания игрока.