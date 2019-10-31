Бывший вратарь сборной СССР: на мундиале-1990 Марадона ничем особенно не выделялся

Уваров признался, что для него было неожиданным не просто попадание на чемпионат мира, а именно игра за сборную. По его словам, обстановка на мундиале была незабываемой, и каждый матч был битвой до последних секунд. В особенности это касалось игры со сборной Аргентины, за которую тогда выступал Диего Марадона.

«Он ничем особенно не выделялся, только тем, что при счете 0:0 отбил мяч из ворот рукой», — напомнил вратарь.

Он отметил, что это был чистый пенальти, но арбитр того матча Эрик Фредрикссон, по всей видимости, пожалел аргентинца, и не стал удалять его с поля. Однако во втором тайме он удалил игрока сборной СССР Владимира Бессонова, и советская команда проиграла, оставшись вдесятером.