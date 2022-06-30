Бывший вратарь сборной СССР Кавазашвили затруднился назвать возможный новый клуб для Черышева

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили не смог предложить клуб, в который стоит перейти футболисту Денису Черышеву. Об этом сообщил NEWS.ru.

Кавазашвили уточнил, что про спортсмена сейчас мало что известно.

«Совершенно непонятно, в какой форме находится Денис, даже о Кокорине мы знаем больше», — пояснил он.

Кавазашвили заключил, что по этой причине сложно предположить, в каком клубе Черышев был бы полезен.