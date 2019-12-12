Бывший вратарь сборной России вошел в тренерский штаб команды НХЛ
Евгений Набоков, бывший вратарь сборной России по хоккею попал в тренерский штаб клуба НХЛ, в котором играл на протяжении десяти лет, сообщил сайт газеты «Аргументы и факты».
После увольнения Питера Дебура, главного тренера «Сан-Хосе Шаркс», исполняющим его обязанности стал бывший помощник Боб Бьюгнер. Набоков будет тренировать вратарей команды.
Сейчас калифорнийская команда занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Пять последних матча клуб Набокова проиграл.
Россиянин завершил карьеру в 2015 году. До этого он на протяжении десяти лет защищал ворота калифорнийцев.
В составе российской сборной Набоков стал чемпионом мира в 2008 году.