  • Бывший вратарь сборной России вошел в тренерский штаб команды НХЛ

    12 декабря 2019, 15:51

    Александр Кушак

    Евгений Набоков, бывший вратарь сборной России по хоккею попал в тренерский штаб клуба НХЛ, в котором играл на протяжении десяти лет, сообщил сайт газеты «Аргументы и факты».

    После увольнения Питера Дебура, главного тренера «Сан-Хосе Шаркс», исполняющим его обязанности стал бывший помощник Боб Бьюгнер. Набоков будет тренировать вратарей команды.

    Сейчас калифорнийская команда занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Пять последних матча клуб Набокова проиграл.

    Россиянин завершил карьеру в 2015 году. До этого он на протяжении десяти лет защищал ворота калифорнийцев.

    В составе российской сборной Набоков стал чемпионом мира в 2008 году.