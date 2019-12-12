Бывший вратарь сборной России вошел в тренерский штаб команды НХЛ

После увольнения Питера Дебура, главного тренера «Сан-Хосе Шаркс», исполняющим его обязанности стал бывший помощник Боб Бьюгнер. Набоков будет тренировать вратарей команды.

Сейчас калифорнийская команда занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Пять последних матча клуб Набокова проиграл.

Россиянин завершил карьеру в 2015 году. До этого он на протяжении десяти лет защищал ворота калифорнийцев.

В составе российской сборной Набоков стал чемпионом мира в 2008 году.