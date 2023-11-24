Спорт 24 ноября 2023, 21:13 Бывший вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне Экс-вратарь «Рейнджерс» Бирон: Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне РИА «Новости»

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Бывший вратарь «Рейнджерс» и других клубов национальной хоккейной лиги Мартин Бирон заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет забросить 30 шайб в текущем сезоне. Мнение голкипера передало TSN.

«У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов голкиперам», — заявил Бирон.

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В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, забил пять шайб и сделал семь результативных передач. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки составило 67 шайб.

Ранее Александр Овечкин заявил, что вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в свое время спас Национальную хоккейную лигу. Сейчас, по словам хоккеиста, они уже «старички». И новому поколению спортсменов предстоит доказать, что они будут еще лучше.