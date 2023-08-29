29 августа 2023, 17:23
Бывший вратарь хоккейного клуба «Славутич» Артем Гвоздик погиб в зоне СВО
Хоккейный клуб «Славутич» сообщил о гибели в зоне СВО экс-вратаря Гвоздика
Принимавший участие в боях на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции бывший хоккеист смоленского клуба «Славутич» погиб. Об этом пресс-служба спортивной организации сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
В клубе отметили, что бывшему хоккеисту было 35 лет. В спецоперации он принимал участие в составе штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск.
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«В зоне проведения СВО 23 августа, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок, вратарь Артем Гвоздик», — указали в сообщении.
В клубе отметили, что спортсмена очень любили болельщики не только смоленской команды, но и Тамбова, Брянска, Алтая и Югры, где работал Гвоздик. Последние годы спортсмен играл за псковскую команду ВДВ, где также тренировал юных хоккеистов.
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