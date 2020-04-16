Бывший владелец «Спартака» оценил шансы Дзюбы в чемпионате Италии

«Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню «Лацио», — цитирует Червиченко «Газета.ru».

По его мнению, форвард недостаточно быстр, и защитники, выступающие в итальянской Серии А, не дадут Дзюбе развернуться. По словам Червиченко, они играют плотно и тактически грамотно.

В заключение собеседник издания посоветовал футболисту не уезжать в Италию. Он выразил уверенность, что для Дзюбы это будет «неудачный вояж».