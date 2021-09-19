Бывший велогонщик команды Tinkoff погиб в ДТП

Ушедший из профессионального спорта датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в возрасте 37 лет. Об этом говорится в сообщении Международного союза велосипедистов (UCI) в Twitter.

По данным телеканала Sky News, спортсмен скончался от травм, полученных в результате аварии. Он ехал на велосипеде в районе бельгийского города Брюгге, где его сбил грузовик.

В Бельгию Соренсен приехал в качестве спортивного комментатора датского телеканала TV 2. Он должен был комментировать старт чемпионата мира по велоспорту.

Крис Анкер Соренсен выступал на профессиональных велогонках с 2005 по 2018 год. Он принял участие в 12 гранд-турах. В 2010 году стал победителем на горном этапе «Джиро Д`Италия» и чемпионом гонок Дании на шоссе в 2015 году. Большую часть карьеры велосипедист выступал за датскую команду, откуда перешел в российскую Tinkoff — Saxo. После завершения карьеры он стал работать телевизионным журналистом.