Бывший тренер «Зенита» раскрыл секрет успеха сборной России под руководством Карпина

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт положительно оценил игру сборной России под руководством Валерия Карпина. Он отметил, что с новым тренером команда начала вести гораздо более атакующую игру.

Во время игры со сборной Словении эксперт заметил, что футболисты стали гораздо больше контролировать мяч и увереннее идти в атаку — именно поэтому они и забили два гола, а также создали множество голевых моментов.

Рапопорт подчеркнул, что с Карпиным у команды появилось нечто важное — хороший настрой. Благодаря приподнятому настроению и вере в себя игроки смогли одержать победу в непростом матче.

«И ребятам нравится! Я чувствую, что вчера они получали удовольствие от своей игры. Был хороший настрой, что очень важно, потому что многие предрекали очень сложный матч. Он, в общем-то, и не был простым, но команда вышла уверенная в себе — и это было видно», — поделился экс-тренер «Зенита» своими эмоциями.

Он высказал предположение, что словенцы даже не были готовы к такому прессингу со стороны российской сборной.

Рапопорт предположил, что у Хорватии выиграть вполне возможно, потому что у футболистов этой страны есть проблемы с обороной. Но нужно быть осторожными в защите — атака у следующего соперника, игра с которым состоится через месяц, очень сильна.