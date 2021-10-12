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    12 октября 2021, 11:09

    Бывший тренер «Зенита» раскрыл секрет успеха сборной России под руководством Карпина

    Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт положительно оценил игру сборной России с Карпиным

    Василиса Андреева, Екатерина Боснак

    Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт положительно оценил игру сборной России под руководством Валерия Карпина. Он отметил, что с новым тренером команда начала вести гораздо более атакующую игру.

    Бывший тренер «Зенита» раскрыл секрет успеха сборной России под руководством Карпина

    Во время игры со сборной Словении эксперт заметил, что футболисты стали гораздо больше контролировать мяч и увереннее идти в атаку — именно поэтому они и забили два гола, а также создали множество голевых моментов.

    Рапопорт подчеркнул, что с Карпиным у команды появилось нечто важное — хороший настрой. Благодаря приподнятому настроению и вере в себя игроки смогли одержать победу в непростом матче.

    «И ребятам нравится! Я чувствую, что вчера они получали удовольствие от своей игры. Был хороший настрой, что очень важно, потому что многие предрекали очень сложный матч. Он, в общем-то, и не был простым, но команда вышла уверенная в себе — и это было видно», — поделился экс-тренер «Зенита» своими эмоциями.

    Он высказал предположение, что словенцы даже не были готовы к такому прессингу со стороны российской сборной.

    Рапопорт предположил, что у Хорватии выиграть вполне возможно, потому что у футболистов этой страны есть проблемы с обороной. Но нужно быть осторожными в защите — атака у следующего соперника, игра с которым состоится через месяц, очень сильна.