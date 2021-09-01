Бывший тренер «Зенита» Раппопорт назвал главную задачу сборной России в матче с Хорватией

Главная задача сборной России в сегодняшнем матче с Хорватией — не проиграть. И это вполне реально, заявил «360» футбольный эксперт и бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт.

«Я думаю, что оптимальным результатом для нас будет ничья. Если мы сможем победить — это вообще будет идеально, потому что тогда мы сможем более реально претендовать на первое место. Но, не проиграв этот матч, добившись потом победы с Кипром и Мальтой, мы тоже можем потом оказаться наверху», — пояснил он.

Раппопорт добавил, что игра с хорватами будет сложной и прогнозы давать довольно тяжело. Хотя у сборной соперников есть определенные персональные потери, в частности, не будет играть Лука Модрич, большинство футболистов играет в лучших лигах Европы — в Англии и в Италии.

Что касается российской команды, то, по мнению специалиста, у нового тренера Валерия Карпина было слишком мало времени, чтобы что-то изменить кардинальным образом.

«Состав, наверное, в большей степени будет тем же, что был у Станислава Черчесова. Может быть, что-то будет изменено в тактике, потому что Карпин обычно больше любит такую открытую, атакующую, скоростную игру», — отметил собеседник «360».

В итоговый список футболистов, приглашенных на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022, Карпин включил 29 игроков. В него не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, полузащитник Денис Макаров. Не было в нем и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В рамках квалификации ЧМ-2022 Россия 1 сентября сыграет с Хорватией. Встреча пройдет в Москве, в «Лужниках». 4 сентября в Никосии пройдет матч с Кипром, и 7 сентября в Москве россияне встретятся со сборной Мальты.