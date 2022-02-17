Бывший тренер «Зенита» Рапопорт оценил шансы клуба в матче с Испанией

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил шансы клуба в грядущем матче с Испанией в плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мачт состоится 17 февраля. Российский клуб встретиться с «Бетисом». Комманда является одним из лидеров чемпионата Испании. Эксперт подчеркнул, что на данный момент состояние «Зенита» нельзя назвать оптимальным, так как в команде есть травмированные или больные спортсмены. Также уход Сердара Азмуна значительно сказался на силе клуба. Однако, по словам Рапопорта, шансы у клуба все же есть.

«„Бетис“ играет очень быстро, много атакует и забивает. Но они будут играть в открытый футбол, не станут закрываться, дают соперникам пространство. И у „Зенита“ будут шансы для проведения атак», — подчеркнул он.