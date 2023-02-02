Спорт 02 февраля 2023, 23:09 Бывший тренер «Зенита» Петржела посоветовал Дзюбе завершить карьеру

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Бывшему форварду «Зенита» Артему Дзюбе стоит завершить свою карьеру. Таким мнением поделился бывший главный тренер клуба Властимил Петржела, сообщил «Чемпионат».

По словам тренера, Дзюба является отличным футболистов, однако время его спортивных успехов подошло к концу. Петржела подчеркнул, что Дзюба вряд ли сможет присоединиться к какому-нибудь клубу РПЛ, написал «Петербургский дневник».

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«Возможно, стоит задуматься над завершением футбольной карьеры. Просмотр в „Торпедо“ — не уровень Дзюбы», — подчеркнул экс-тренер «Зенита».