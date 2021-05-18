Бывший тренер «Зенита» назвал слухи об отставке Семака бредом

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что нынешнего тренера Сергея Семака не могут отстранить от должности. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Ранее появился слух, что руководство клуба хочет заменить его иностранным специалистом. В клубе эту информация отрицают, сам Семак — тоже.

«Могу сказать, что слухи об отставке Семака — это полный бред. Сергей Богданович выиграл с «Зенитом» три чемпионата подряд», — уверен Рапопорт.