Бывший тренер ЦСКА Газзаев рассказал, кем из игроков интересовался «Реал»

Игроком ЦСКА Аланом Дзагоевым активно интересовался мадридский «Реал». Об этом в эфире «Матч Премьер» рассказал бывший тренер команды Валерий Газзаев.

«Это был талантище. Огромный талант. И когда приехали представители мадридского „Реала“, которые реально готовы были, поставили вопрос так, что через год-два мы его заберем», — рассказал тренер.

Газзаев назвал Дзагоева уникальным футболистом и отметил, что считал его одним из величайших игроков мирового футбола.

Алан Дзагоев выступает за ЦСКА с 2007 года, добавила «Газета.ru».