Бывший тренер «Спартака» высказался о возможном полугодичном формате РПЛ

Бывший наставник столичного «Спартака» Валерий Гладилин обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что предстоящий сезон РПЛ могут провести с 20 клубами в полугодичном формате.

Гладилин признался, что впервые слышит о подобной возможности.

«Надо слушать только руководителей исполкома, клубов, а также тех, кто отвечает в РФС за этот процесс. Не надо принимать никаких решений, пока ситуация не нормализуется, а она обязательно нормализуется, надо немного подождать», — заверил собеседник издания.

По его мнению, не стоит форсировать события и дождаться завершения чемпионата. Он добавил, что нет смысла переходить на другую систему, если качество игроков и команд останется на этом уровне.