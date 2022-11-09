Бывший тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» | 360°

09 ноября 2022, 14:43
Бывший тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию»
Паоло Ваноли, который в прошлом сезоне тренировал «Спартак», теперь возглавил «Венецию». Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Контракт тренера с итальянским клубом продлится до лета 2024 года.
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Также за «Венецию» сейчас играет российский полузащитник Денис Черышев.
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Ранее об интересе итальянского клуба к футболисту сообщил главный скаут «Венеции» Александр Мента. Тогда у Черышева закончилось соглашение с «Валенсией».
Футбол
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