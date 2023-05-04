Спорт 04 мая 2023, 16:19 Бывший тренер «Спартака» Тихонов рассказал о желании возобновить карьеру

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Восьмикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с изданием «РБ Спорт» рассказал, что вновь желает возобновить тренерскую работу.

При этом Тихонов добавил, что важно иметь собственного агента, который будет продвигать.

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«Хочется и мне вернуться. Надо иметь агентов, но я не располагаю агентом. Важно, чтобы тебя кто-то лоббировал, продвигал», — процитировала «Политика сегодня» наставника.

В последнее время Андрей Тихонов тренировал футбольную команду «Астана». Спортсмены под его наставничеством смогли завоевать бронзу на чемпионате Казахстана.