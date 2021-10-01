Бывший тренер «Спартака» посоветовал Карпину больше не приглашать Дзюбу в сборную

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев возмутился отказом Артема Дзюбы выступать в составе национальной сборной на октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022. Он посоветовал Карпину не звать его больше в команду, написал «Спорт-Экспресс».

«Удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней. Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал», — процитировало РИА ФАН слова Романцева.

Сейчас главный тренер сборной России формирует новый состав команды. По словам Романцева, каждый футболист в ней должен поддерживать «идеи тренера».

В октябре национальная команда проведет матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.