Бывший тренер «Спартака» Гладилин заявил, что придется играть по новым правилам FIFA

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался по поводу решения Международной федерации футбола (FIFA), которая захотела лишить сборную России права выступать под своей символикой. Об этом написала «Газета.ru».

«Стоит ли России отказаться от участия в матчах из-за санкций FIFA? Демарши можно делать какие угодно. Если FIFA решила, значит, решение принято. Нужно играть по правилам, которые приняла FIFA. Можно и не играть. Это пусть решает Российский футбольный союз. Должны принимать решение все клубы совместно с РФС», — сообщил наставник.

Он порекомендовал действовать гибко и в интересах нашей страны. Эмоции в данной ситуации, по словам Гладилина, не должны преобладать над разумом.

«Может ли FIFA отменить это решение? Все зависит от обстановки. Говорят, что спорт вне политики, но все взаимосвязано», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что национальная команда должна будет выступать под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна. Домашние матчи должны будут проводиться на нейтральном поле.