Спорт 11 марта 2024, 17:21 Бывший тренер «Спартака» Гладилин заявил, что наставнику «Факела» Ташуеву удалось преподать мастер-класс Абаскалю

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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с изданием «Газета.Ru» прокомментировал проигрыш красно-белых в матче Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

По его словам, воронежскому клубу удалось одержать победу благодаря отличной работе тренерского штаба. Сергей Ташуев преподнес Гильермо Абаскалю мастер-класс.

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«Ключевой фактор — мастерство тренера Ташуева, который просто переиграл Абаскаля, который еще сырой и не готов для такой команды как „Спартак“, не готов побеждать», — сказал он.

Сейчас «Факел» занимает 11-м место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на шестой строке.