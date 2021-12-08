Бывший тренер «Спартака» дал совет футболистам перед матчем с «Легией»

Итальянский тренер Массимо Каррера, ранее тренировавший московский «Спартак», обратился к спортсменам перед игрой с «Легией». Он посоветовал футболистам забыть о предыдущих играх и сконцентрироваться на матче с поляками. Об этом написал сайт «Чемпионат».

«В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, „Спартак“ играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф», — процитировала «Политика сегодня» слова итальянского тренера.

Каррера уверен, что «Спартак» имеет отличные шансы на победу.

Встреча «Спартака» и «Легии» пройдет в Польше 9 декабря.